Aufstellung fix: So spielt der HSV im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld

Für den Hamburger SV stehen die Wochen der Wahrheit an! Bevor es in Liga und Pokal gegen den VfB Stuttgart geht, steht am Montagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) zum Abschluss des 10. Spieltags zunächst das andere Spitzenspiel in der 2. Bundesliga beim Dritten Arminia Bielefeld an. Und vorerst liegt der Fokus beim Team von Trainer Dieter Hecking voll und ganz auf Bielefeld - denn die Rothosen müssen aufpassen: Mit einer Niederlage bei den Ostwestfalen wäre die Tabellenführung dahin!