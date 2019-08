HSV-Aufstellung gegen Chemnitz fix: Bakery Jatta in der Startelf

Der Hamburger SV will an sein erfolgreiches Pokaljahr in der Vorsaison anknüpfen. Damals ging es bis ins Halbfinale, wo erst Bundesligist RB Leipzig die Hanseaten stoppen konnte. Am Sonntag (18.30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) erfolgt für den HSV der Auftakt in der neuen Pokalsaison bei Drittligist Chemnitzer FC. HSV-Trainer Dieter setzt dabei auch auf Bakery Jatta, um den es zuletzt viel Wirbel gegeben hatte.