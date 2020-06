HSV-Aufstellung gegen Sandhausen fix: Hecking muss umbauen – Fein und Ewerton in der Startelf

Wie schon in der vergangenen Saison steht der Hamburger SV im Rennen um den Aufstieg mächtig unter Druck. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Heidenheim am vergangegen Wochenende liegen die Rothosen vor dem letzten Zweitliga-Spieltag nur auf Platz vier und können nur noch die Relegation erreichen – ausgerechnet gegen den Nord-Rivalen Werder Bremen.

HSV: Fein und Ewerton ersetzen Beyer und Letschert

"Jetzt geht es auch um den Charakter. Da sind alle Spieler gefordert, die auf dem Platz stehen", nahm Hecking seine Mannschaft vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel in die Pflicht. Der 55-Jährige muss vor dem Spiel gegen die Sandhäuser, für die es nur noch um eine Verbesserung in der Tabelle geht, seine Abwehr umbauen: Jordan Beyer kassierte in Heidenheim seine fünfte Gelbe Karte, Timo Letschert zog sich unter der Woche eine Zerrung zu. Für die beiden rücken Ewerton und Adrian Fein in die erste Elf.