Aufstellung fix! So spielt der HSV beim Karlsruher SC

Für den Hamburger SV steht am Sonntag (13:30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) in der 2. Fußball-Bundesliga das nächste Top-Match auf dem Spielplan. Die als Spitzenreiter in den 4. Spieltag gegangenen Hanseaten sind beim Verfolger Karlsruher SC zu Gast. „Ich habe ein gutes Gefühl bei den Jungs, die Punkte beim KSC holen sollen“, sagte Trainer Dieter Hecking mit Blick auf die Partie bei dem mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestarteten Aufsteiger.