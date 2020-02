Ex-Trainer Felix Magath glaubt trotz Derby-Pleite fest an HSV-Aufstieg - Thomas Doll macht Probleme aus

Auch nach der Niederlage im Stadtderby gegen den FC St. Pauli ist der ehemalige HSV-Trainer Felix Magath von der Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga überzeugt. "Ich glaube fest daran, dass der HSV diese Saison aufsteigt", sagte der 66-Jährige am Sonntagabend im NDR-Sportclub. Jede Situation habe auch ihre Chance, sagte der ehemalige Spieler, Trainer und Manager des HSV mit Blick auf das 0:2 am Samstag gegen St. Pauli. "Nie verzagen, es geht weiter", meinte er.

Dass Trainer Dieter Hecking die Schuld für die Niederlage auf sich genommen hat, bewertete Magath positiv. "Das zeigt, dass er ein erfahrener Trainer ist. Er weiß schon, wann er welche Maßnahme ergreift", sagte. "Und wenn er der Meinung ist, der Mannschaft ein bisschen den Druck zu nehmen, dann ist das eben eine gute Reaktion."

Ein anderer ehemaliger HSV-Coach schätzte die Lage nach der Derby-Pleite etwas anders ein: Thomas Doll beklagte gegenüber der Bild mangelnde Leidenschaft bei den HSV-Profis: "Ich habe nach dem tollen Start im Verlauf des Spiels die absolute Power vermisst. Für mich müssen in so einer Partie die Fetzen fliegen. Das war mir einfach zu wenig." Und Doll macht bei den Rothosen sogar ein größeres Problem aus: "Schon beim 1:1 in Hannover fand ich, dass man mehr Gegenwehr hätte zeigen müssen. Der HSV hat sich auch dort teilweise den Schneid abkaufen lassen", so der 53-Jährige, der von 2004 bis 2007 als Trainer bei den Hanseaten tätig war.

Doll warnt HSV: "Könnte das Ende aller Hoffnungen sein"

Den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga sei "jetzt voll entbrannt", sagte Doll und warnte: "Jeder weitere Aussetzer könnte das Ende aller Hoffnungen sein." Dass der HSV auf den Relegationsplatz kommen könnte und dann eventuell gegen den großen Rivalen Werder Bremen im Kampf um den Bundesliga-Platz antreten müsste, beunruhigt Doll: "Oh Gott. Eine Relegation gegen Werder will doch keiner erleben."

