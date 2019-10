Bericht: HSV spart für den Aufstieg - Kapitän Aaron Hunt bekommt keinen neuen Vertrag

Wie die SportBild berichtet, versucht der HSV derzeit, an allen Ecken und Enden Ausgaben einzusparen. Vor allem bei den Personalkosten will der Zweitligist sparen. 20 Mitarbeiter wurden demnach bereits von der Gehaltsliste gestrichen - darunter auch der ehemalige Direktor Sport, Bernhard Peters, oder der Reserve-Trainer Steffen Weiss. Beide bekamen allerdings stattliche Abfinden. Doch nicht nur an oberste Stelle wird gespart - auch in der Marketingabteilung des Vereins mussten Mitarbeitet gehen. Insgesamt spart der HSV laut SportBild so 2 Millionen Euro Gehalt pro Jahr.