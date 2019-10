Ex-HSV-Sportvorstand: Darum glaubt Ralf Becker an den Hamburg-Aufstieg

Der im Mai freigestellte HSV-Sportvorstand Ralf Becker stellt seinem Ex-Club ein positives Zwischenzeugnis aus. "Der HSV funktioniert gerade super. Grundsätzlich spricht vieles dafür, dass der HSV aufsteigt. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Becker dem Hamburger Abendblatt über den Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Der HSV (24 Punkte) führt die Tabelle nach dem jüngsten 6:2-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart vor Arminia Bielefeld (22) und den Stuttgartern (20) an. Im Pokal geht es für die Rothosen am Dienstagabend zum zweiten mal in vier Tagen gegen die Schwaben (18.30 Uhr/So könnt ihr es sehen!).