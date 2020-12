Fünfmal in Folge sieglos: HSV-Trainer Thioune bleibt optimistisch - "Bock darauf, Spiele zu gewinnen"

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV attestiert seiner Mannschaft trotz fünf siegloser Spiele in Serie Erfolgshunger. "Die Mannschaft ist immer noch positiv und hat Bock darauf, Spiele zu gewinnen", sagte der Coach des Zweitligisten am Dienstag und ergänzte: "Die Mannschaft ist total enttäuscht aus dem letzten Spiel herausgegangen. Doch was konnten wir ihr vorwerfen? Sie hat den Ball nicht über die Linie gedrückt und mit einem Mann weniger gespielt." Anzeige

In der Heimpartie am vergangenen Sonntag hatten die Hamburger gegen Hannover 96 mit 0:1 verloren. Es war die dritte Niederlage hintereinander. Beschönigen wollte Thioune die Sieglosserie schon vor dem Hannover-Spiel keinesfalls. "Wenn man zwei Spiele verliert und davor zweimal Unentschieden spielt, dann kann man von einer Krise sprechen", räumte er nach der 2:3-Pleite in Heidenheim ein.