Nicht gegebener HSV-Treffer: Derby-Schiedsrichter fordert Torlinien-Kameras

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

"Der Video-Assistent hat die Situation überprüft und mir daraufhin gesagt, dass es keine Einstellung gibt, die die getroffene Entscheidung klar widerlegt", beschreibt Jablonski das Problem bei der Entscheidung. "Die Szene ist einfach nicht auflösbar. Deshalb ist unsere getroffene Entscheidung auf dem Platz stehen geblieben." Anders als in der Bundesliga gibt es in der 2. Liga keine Kameras, die auf die Torauslinien ausgerichtet sind. Mit den schief ausgerichteten Kameras lässt sich nicht präzise sehen, ob der Ball "in vollem Umfang" über der Linie gewesen ist. Das ist aber notwendig damit er im Aus ist.