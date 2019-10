Bittere Diagnose! Hinrunde für HSV-Talent Josha Vagnoman gelaufen - Bruch im Fuß

Schlechte Nachrichten für den Hamburger SV! Rechtsverteidiger Josha Vagoman hat sich bei der 1:2-Niederlage im Pokal gegen den VfB Stuttgart einen Bruch eines Fußwurzelknochens zugezogen. Der 18-Jährige fehlt den Rothosen damit "mindestens für die Hinrunde", wie es in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage vom Donnerstagmittag hieß. Vagnoman musste am Dienstag gegen die Stuttgarter in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit ausgewechselt werden. Zunächst wurde noch von einer Verletzung am Sprunggelenk ausgegangen.