HSV-Coach Dieter Hecking warnt seine Spieler: "Sind vom Weg abgekommen"

Wenn der Hamburger SV am Sonntag ins portugiesische Trainingslager nach Lagos aufbricht, soll auch ein neuer Spieler an Bord sein: Louis Schaub. Mit dem österreichischen Mittelfeldspieler, der beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln aussortiert wurde und in Hamburg schon den Gesundheits-Check absolviert hat, wollen die Norddeutschen ihre Offensivkraft erhöhen. Noch am Freitag wurden letzte Vertragsdetails des sich über Tage hinziehenden Transfers mit den Kölnern geklärt.

Hecking: "Wollen noch enger zusammenrücken"

Mit der Trainingswoche in dem Fünf-Sterne-Resort Cascade an der Steilküste von Ponta da Piedade möchte das Trainerteam die Mannschaft auf die entscheidende Phase im Aufstiegsrennen einschwören. „Wir sind etwas vom Weg abgekommen. Das lag weniger am Verhalten der Gegner, sondern hauptsächlich an uns“, kommentierte Trainer Dieter Hecking die zurückliegenden sieben Spiele, in denen seine Mannschaft lediglich sieben Punkte eingesammelt hatte. Deshalb will der 55-Jährige Konzentration und Anspannung erhöhen. „Wir wollen das eine oder andere Einzelgespräch führen und noch enger zusammenrücken“, sagte Hecking.

Eine Verstärkung auf der Außenverteidigerposition ist weiterhin ein Thema. Möglich, dass sich während des Trainingslagers etwas tut. Die verletzten Jan Gyamerah und Josha Vagnoman werden frühestens im März zurückkehren. Hecking bezeichnete Ersatz auf dieser Position deshalb als vorrangig.

Erster HSV-Test gegen Schalke 04

Nach dem ersten Test gegen Bundesligist Schalke 04 am Freitagabend will Hecking am kommenden Donnerstag in Albufeira gegen den südkoreanischen Erstligisten FC Seoul weitere Erkenntnisse gewinnen. Auf dem Rückweg aus dem Trainingslager machen die Hamburger Station in der Schweiz und spielen am 19. Januar beim Erstligisten FC Basel. Bevor die Mannschaft am 30. Januar gegen den 1. FC Nürnberg wieder ins Punktspiel-Geschehen eingreift, steht ein weiterer Test beim Regionalligisten und ehemaligen Hecking-Klub VfB Lübeck an (23. Januar).

Trotz der Schwächephase zuletzt nährt Hecking das Selbstbewusstsein seiner Spieler. „Wir haben eine gute Mannschaft, die ihre Qualität in der Vorrunde gezeigt hat“, sagte der HSV-Coach. Dass es in den Wochen vor der Weihnachtspause nicht wie gewünscht lief, soll das Team nicht verunsichern. „Deshalb brauchen wir uns nicht unnötig nervös machen zu lassen“, meinte Hecking, der selbst im Falle des Nicht-Aufstiegs in Hamburg bleiben will. „Wir müssen nicht nach links oder rechts schauen, sondern haben es selbst in der Hand.“