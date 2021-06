Finanz-Boss Wettstein: Dramatischer Umsatzeinbruch beim HSV – "Lässt sich nicht ins Unendliche fortsetzen"

In akuter Gefahr sieht Wettstein den Traditionsklub aus der Hansestadt aber nicht: "Bisher gelang uns der Ausgleich zu jeweils einem Drittel aus Finanzierungsmaßnahmen, aus Kostenreduktionen und zu Lasten unserer angesparten Reserven." Dennoch betonte der Finanzexperte: "Das lässt sich aber nicht ins Unendliche fortsetzen." Hilfreich wäre sicherlich, wenn der HSV in der kommenden Saison nach dann vier Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder in die Bundesliga zurückkehren würde. Allerdings ist die Aufgabe für den Klub, der in den vergangenen drei Spielzeiten letztlich immer Vierter wurde, mit dem Abstieg der einstigen Bundesliga-Granden Schalke 04 und Werder Bremen nicht einfacher geworden.