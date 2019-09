Ex-HSV-Talent Alen Halilovic bereut Zeit in Hamburg: "Es war ein großer Fehler"

Alen Halilovic, einst für 5 Millionen Euro mit großen Erwartungen vom FC Barcelona in die Bundesliga gewechselt, bereut seine Zeit beim Hamburger SV: "Es war ein großer Fehler, zum HSV zu gehen", gestand der inzwischen 23-Jährige in einem Interview mit Voetbal International. Dabei habe seine Zeit in der Hansestadt 2016 durchaus vielversprechend begonnen. Das Gespann aus dem damaligen Trainer Bruno Labbadia und dem Ex-Vorstandsvorsitzendem Dietmar Beiersdorfer habe ihm viel Vertrauen gegenübergebracht. "Alles schien perfekt, aber nach ein paar Spielen wurde der Trainer entlassen. Es kam ein neuer (Markus Gisdol, d. Red.) und er sagte mir schon nach einer Woche, dass ich nicht in sein System passe."

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Anzeige

Auch bei Miland und in Lüttich schaffte Halilovic den Durchbruch bisher nicht

So kam Halilovic in der Saison 2016/17 nur auf sieben Pflichtspieleinsätze für die Rothosen. Zur Winterpause wurde der offensive Mittelfeldspieler folglich für anderthalb Jahre an UD Las Palmas verliehen. Für den jungen Mann, der einst schon zum legitimen Nachfolger des einmaligen Weltfußballers Luka Modric erkoren wurde, lief es auf den Kanaren deutlich besser. Er stieg zum Stammspieler in der spanischen La Liga auf. Nach Ablauf der Leihe im Sommer 2018 verpflichtete der AC Mailand Halilovic ablösefrei, er unterschrieb einen Vertrag bis 2020 - doch für den italienischen Spitzenklub kam er bisher nur auf drei Kurzeinsätze.

Nach der ersten Halbserie mit Milan wurde er im Januar wieder einmal ausgeliehen, um Spielpraxis zu erlangen, dieses Mal an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich. "Ich habe mehrere Gespräche mit dem Verein geführt und dabei wurden Versprechungen gemacht", beschreibt Halilovic das Zustandekommen des Wechsels. Doch ihm zufolge hielt der Verein nicht Wort: "Zehn Minuten später passierte das genaue Gegenteil."

Halilovic: "Kann immer noch so gut wie Modric werden"

Der Verein wollte ihn in diesem Sommer offenbar unbedingt loswerden: "Sie fanden, dass ich weg muss und das wollte ich selbst auch. Es war kein einfacher Deal, weil Standard irgendwann mit neuen Lügen und Problemen kam", ärgerte sich Halilovic. Nun spielt er in der niederländischen Eredivisie beim SC Herenveen: "Zum Glück hat Milan mitgearbeitet und Heerenveen alles getan, um mich zu holen." Beim neuen Verein fühle er sich wohl, sagt Halilovic, der nach wie vor an seinen ganz großen Durchbruch glaubt: "Nach meinem Gefühl kann ich noch immer so gut wie Modric werden", gab er sich kämpferisch.

Diese Stars schafften den Durchbruch beim HSV nicht Alex Silva, Thiago Neves und auch Jonathan Pitroipa schafften den Durchbruch beim HSV nicht. Sie waren nicht die einzigen. Wer noch? Das erfahrt Ihr in der Bildergalerie. ©

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.