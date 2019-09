Aufstellung fix! So spielt der HSV gegen Hannover 96 - Kapitän Hunt nach Verletzung nur auf der Bank

Für den Hamburger SV steht am Sonntagmittag das nächste Topspiel in der 2. Bundesliga an: Im Freundschaftsduell gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 (13:30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) will das Team von Trainer Dieter Hecking die Tabellenführung vor der Länderspielpause verteidigen. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen von Hecking und seinem langjährigen Kumpel Mirko Slomka, Trainer bei den Gästen. Insgesamt werden über 53.000 Zuschauer im Volksparkstadion einen Hauch von Erstliga-Fußball vermitteln.