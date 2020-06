Lothar Matthäus schießt gegen HSV und Trainer Hecking: "Nicht sicher, ob er der richtige Mann ist ..."

Nach der desaströsen Last-Minute-Niederlage in Heidenheim droht der Hamburger SV den Aufstieg in die Bundesliga erneut zu verpassen. Von Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus gab es nun heftige Kritik am Traditionsklub. Vor allem Trainer Hecking lässt der "Sky"-Experte kein gutes Haar.