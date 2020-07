Bericht: HSV-Star Jeremy Dudziak bleibt trotz verpasstem Aufstieg – Ausstiegsklausel läuft aus

Zum dritten Mal in Folge muss der Hamburger SV Anlauf nehmen: Nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga in der abgelaufenen Saison steht das dritte Jahr 2. Liga auf dem Programm. Mit welchen Gesichtern der Traditionsklub in die neue Saison geht, ist noch nicht klar. Auf einen Leistungsträger können die Rothosen beim dritten Aufstiegs-Versuch aber wohl bauen: Wie die Bild berichtet, wird Mittelfeld-Profi Jeremy Dudziak in Hamburg bleiben.