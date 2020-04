HSV-Sportchef Boldt lobt Mäzen Kühne: Fehlentscheidungen "nicht sein Verschulden"

Die Beziehung zwischen dem Hamburger SV und Geldgeber Klaus-Michael Kühne war in der Vergangenheit nicht immer einfach. Der 82-jährige milliardenschwere Unternehmer kritisierte schon öfter die Arbeit der Verantwortlichen beim Traditionsklub. Nun hat der aktuelle Sportvorstand Jonas Boldt den Investor aber mit deutlichen Worten verteidigt. Er habe den HSV mit seinem Geld "mehrmals am Leben gehalten", sagte Boldt in einem Interview des Kicker. "Es ist nicht sein Verschulden, dass mit seinem Geld nicht gut gearbeitet wurde."

Boldt: Kühne ohne Einfluss auf das operative Geschäft beim HSV

Boldt blickt auf HSV-Start zurück: "Hatte das Gefühl, hier herrscht eine Depression"

Insgesamt sieht der 38-Jährige den Nordklub auf einem guten Weg aus der langen sportlichen und emotionalen Talfahrt der letzten Jahre. "Als ich in Hamburg ankam, hatte ich das Gefühl, hier herrscht eine Depression. Jetzt erlebe ich einen Verein, in dem das Miteinander, die Intensität sehr ausgeprägt ist." Als Beispiel für das neue Selbstverständnis führte er zudem an, dass die Spieler der Profi-Mannschaft zu Beginn der Corona-Krise von sich aus einen Gehaltsverzicht angeboten hätten. Ob die Vereinsführung dieses Angebot in Anspruch nehmen müsse, werde sich aber erst zeigen, wenn man die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise besser einschätzen könne.