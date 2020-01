Fix: HSV tütet ersten Winter-Transfer ein - Louis Schaub kommt aus Köln

Nun ist es offiziell: Der Hamburger SV hat seinen ersten Winter-Transfer perfekt gemacht.verstärkt sich für die Rückrunde mit Offensivspieler Louis Schaub. Der Österreicher wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Köln an die Elbe. Medienberichten zufolge soll der HSV bei dem Deal die Hälfte des Jahresgehalts (etwa 250.000 Euro) übernehmen. Zudem soll die ausgehandelte Kauf-Option für den Mittelfeldspieler, der in Köln unter dem früheren HSV-Trainer Markus Gisdol keine Rolle spielt, auch im Aufstiegsfall nicht bindend sein.

"Louis Schaub ist ein Spieler mit sehr viel Offensivqualität. Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Akteur auf den Markt gekommen ist", erklärt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt den Transfer in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und den 1. FC Köln in der vergangenen Zweitliga-Saison mit in die Bundesliga geschossen. Er ist sehr vielseitig im Offensivbereich und gibt uns damit eine weitere, qualitativ hochwertige Option."