Noch ohne Neuzugang Terodde: HSV verliert Test gegen den dänischen Meister FC Midtjylland

Der Hamburger SV hat den Härtetest gegen den FC Midtjylland verloren. Der Zweitligist unterlag dem dänischen Meister am Donnerstag mit 0:2 (0:0). Sory Kaba erzielte in der 58. Minute die Führung für die Gäste. Mit der letzten Aktion erhöhte Gustav Tang Isaksen (90.).

Das HSV-Team des neuen Trainers Daniel Thioune hielt lange gut mit und erspielte sich vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten. Die Dänen waren besonders in den Anfangsphasen beider Halbzeiten und nach der Führung überlegen. Für sie war es ein wichtiger Test für das Spiel in der Qualifikation zur Champions League am kommenden Mittwoch bei Ludogarez Rasgrad in Bulgarien.