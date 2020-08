Fix: HSV verpflichtet Innenverteidiger Toni Leistner – Vertrag über zwei Jahre

Der Hamburger SV bastelt weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie die Rothosen am Freitagnachmittag vermeldeten, schließt sich Innenverteidiger Toni Leistner dem HSV an. Der 30-jährige Routinier unterschreibt in Hamburg einen Vertrag bis Sommer 2022. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich total überzeugt haben. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe und will möglichst schnell die Jungs kennenlernen", sagte Leistner in der Mitteilung der Hamburger.