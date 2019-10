HSV-Trainer Dieter Hecking kritisiert Gehälter: Fußballer verdienen zu viel

Neben der Entwicklung der Gehälter sprach Hecking auch über die für ihn zuletzt schwere Zeit. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Erzgebirge Aue am siebten Spieltag war sein Vater plötzlich verstorben. "Das war nicht einfach“, sagte der 55-Jährige emotional, "wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist das nicht einfach. Ich bin froh, dass es so schnell ging."

Hecking sieht HSV auf gutem Weg in Richtung Aufstieg

Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg in der Liga gegen Fürth hatte Hecking erklärt, dass er seine Mannschaft auf einem guten Weg zum Saisonziel Bundesliga-Aufstieg sieht. Der Teamgeist in der Mannschaft sei so gut, wie er es "in der Form selten erlebt" habe. Und dies übertrage sich auf den Platz: "Wir haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Gegentreffer kassiert. Wir spielen attraktiven Fußball. Ich bin mehr als zufrieden", so Hecking.