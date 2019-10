Trainer Dieter Hecking lobt HSV-Entwicklung: "Ich bin mehr als zufrieden"

Trainer Dieter Hecking ist von der Entwicklung des Hamburger SV in der 2. Bundesliga begeistert. "Wir haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Gegentreffer kassiert. Wir spielen attraktiven Fußball. Ich bin mehr als zufrieden", sagte der Coach des Spitzenreiters der Bild nach dem Heim-Erfolg gegen Greuther Fürth . "Wir merken, so wie wir es angehen, haben wir die Chance, eine gute Saison zu spielen. Im Moment macht es einen sehr stimmigen Eindruck." Der HSV steht nach neun Spieltagen mit 20 Punkten an der Tabellenspitze.

Gerade der Teamgeist beim so lange krisengeplagten Hamburger Klub stimmt inzwischen offenbar, wie Hecking verrät. "Es ist ein tolles Miteinander in der Kabine. Ich hatte selten so eine Mannschaft, bei der so viel gelacht wird. Sie sind immer gut drauf. Das habe ich in der Form selten erlebt." Dass die Erfolgsserie im Saisonverlauf auch eine Delle bekommen könnte, schließt der Coach dennoch nicht aus. "Die Saison ist ein Marathon. Irgendwann hat man auf so einer Strecke immer ein Loch. Dann kommt es darauf an, in der Phase trotzdem zu punkten."