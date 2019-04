Bericht: HSV beobachtet Frankreich-Duo - Claude-Maurice und Wamangituka im Visier

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der Hamburger SV offenbar in Frankreich fündig geworden. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, haben Scouts der Hanseaten am Montag beim Duell zwischen dem FC Paris und dem FC Lorient in Frankreichs Ligue 2 die Nachwuchsspieler Alexis Claude-Maurice und Silas Wamangituka beobachtet.

HSV-Investor Kühne zweifelt an weiterem Engagement: "Was soll das Ganze eigentlich noch?"

Insbesondere Wamangituka soll das Interesse des HSV auf sich gezogen haben. Der 19-jährige Kongolese schaffte in dieser Saison den Durchbruch in Paris und hat mit neun Saisontoren großen Anteil daran, dass sich der Klub noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf. Der 1,89 Meter große Angreifer könnte in Hamburg den dünn besetzten Sturm verstärken. Einzig Pierre-Michel Lasogga trifft in dieser Saison zuverlässig, hat aber nur noch einen bis Juni 2019 laufenden Vertrag. Leihgabe Hee-chan Hwang (im Sommer zurück zu RB Salzburg) und Jann-Fiete Arp (2019 oder 2020 zum FC Bayern) konnten dagegen nicht überzeugen.