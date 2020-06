Ex-Trainer Hannes Wolf: Aufstiegsrennen für HSV und VfB Stuttgart "wie Abstiegskampf"

Hannes Wolf sieht den VfB Stuttgart und den Hamburger SV im Endspurt der 2. Bundesliga in einer besonderen Drucksituation. "Aufstiegskampf fühlt sich bei Klubs wie dem VfB oder dem HSV eher an wie Abstiegskampf", sagte der ehemalige Trainer beider Vereine der Deutschen Presse-Agentur: "Du musst aufsteigen, bist eigentlich immer dominant, der Gegner in der Regel sehr pragmatisch. Das geht schon an die Psyche der Spieler und ist für alle Beteiligten nicht einfach."