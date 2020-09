HSV-Routinier Aaron Hunt träumt weiter vom Aufstieg: "Willen und Gier" - Wechsel ins Ausland?

Die Verantwortlichen beim Hamburger SV blicken mit Demut und Bescheidenheit auf das bevorstehende dritte Jahr des HSV in der 2. Bundesliga. Routinier Aaron Hunt hingegen, der zuletzt auch Kapitän der Mannschaft war, träumt bei aller Zurückhaltung jedoch weiter vom Aufstieg in die Bundesliga. "Ich denke, wer beim HSV unter Vertrag steht, muss den Willen und die Gier haben aufzusteigen. Ganz klar", sagte Hunt im Interview mit der Sport Bild. Der Mittelfeldspieler ergänzte: "Natürlich müssen wir demütig sein und bleiben, aber wir wollen uns auch nicht verstecken. Ich stelle mich jetzt jedenfalls nicht hin und sage: Wir spielen in der neuen Saison um den sechsten oder siebten Platz."