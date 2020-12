Achse um Ulreich, Terodde und Co. - so strebt HSV-Coach Thioune gegen Darmstadt die Wende an

Daniel Thioune ist bewusst, dass der Hamburger SV an einem kritischen Punkt angelangt ist. "Wir brauchen wieder Siege", sagte der Coach des auf Platz vier abgerutschten Aufstiegsfavoriten vor dem Gastspiel am Samstag (13 Uhr, Sky) bei Darmstadt 98. Daher scheint der 46 Jahre alte Coach auch bereit zu sein, zumindest in Ansätzen von seinem Rotationskurs abzuweichen. Zwar wird er nach Sonny Kittels Sperre auch im elften Saisonspiel eine veränderte Startelf aufbieten, doch nach fünf Auftaktsiegen und fünf Partien ohne Dreier scheint er zumindest auf den Schlüsselpositionen fündig geworden zu sein. Anzeige

"Die Achse mit Sven Ulreich, Toni Leistner, Klaus Gjasula und Simon Terodde kommt langsam in den Flow", sagte der HSV-Coach, obwohl gerade die vermeintlichen Führungsspieler in der aktuellen Krise ebenfalls geschwächelt haben. In seinem runderneuten Team mit vielen jungen Akteuren müsse man "vielleicht auch mit den Routiniers Geduld haben", meinte er. Allerdings: Viel Zeit hat er nicht. Bis zu den Festtagen steht eine englische Woche an, für die er sich einiges vorgenommen zu haben scheint: "Wenn es bis Weihnachten neun Punkte sind, sitzen wir auch wieder mit einem besseren Gefühl unterm Weihnachtsbaum."

Dabei ist nach dem Absturz des einstmals souveränen Spitzenreiters auch Thioune in die Schusslinie geraten. Nicht zu Unrecht: Denn dass der vom VfL Osnabrück als Entwickler zum HSV geholte Coach mit seinen taktischen oder personellen Entscheidungen zuletzt nicht immer richtig lag, hat er mittlerweile selbst eingeräumt. "Der eine oder andere Aufstellungszug ist nicht so aufgegangen, da nehme ich mich mit ins Boot", sagte er nach dem 0:1 gegen Hannover, der dritten Pleite im fünften sieglosen Spiel in Serie. Er schränkte aber ein: "Ich ziehe mir nicht immer den Schuh an, schuld zu sein, wenn ein Spieler, dem ich das Vertrauen schenke, die Leistung nicht abruft."

Thioune ist Rotationsexperte Fakt ist, dass Thioune bisher in jedem Match eine veränderte Startelf aufbot, selbst bei der Fünf-Spiele-Siegesserie zum Start. Es ehrt den stets ruhig und freundlich auftretenden HSV-Coach, dass auch er sich in die Kritik mit einschließt. Doch Thioune, der sich bei seiner Taktik gern an den Stärken des Gegners ausrichtet und deshalb gezielt umstellt, hat sich zuletzt mehrmals verzockt. Was bei 15 Punkten und klarer Tabellenführung allenfalls ein Randaspekt war, wog hingegen bei den Rückschlägen mit zuletzt nur zwei Punkten schwer.