HSV-Trainer Daniel Thioune holt Moritz Heyer von Ex-Klub VfL Osnabrück

Zweitligist Hamburger SV hat Moritz Heyer vom Liga-Rivalen VfL Osnabrück für drei Jahre verpflichtet. Das teilte der Verein am Donnerstagabend mit. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger folgt seinem früheren Coach Daniel Thioune in die Hansestadt. Thioune lobte den Innenverteidiger als polyvalenten Profi, der alle Positionen in der Abwehr, dazu als defensiver und als zentraler Mittelfeldakteur spielen kann. Die Ablöse wird auf 600.000 Euro taxiert.