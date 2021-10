HSV-Trainer Tim Walter warnt vor Schlusslicht Aue: "Tabelle ist nie aussagekräftig"

Vorsicht vor den Kellerkindern! Wenn der Hamburger SV an diesem Freitag (18.30 Uhr, Sky) in der 2. Bundesliga beim Tabellenletzten FC Erzgebirge Aue antritt, sollte er vorgewarnt sein. Denn in der vergangenen Saison verspielte der Traditionsklub gerade in den Gastspielen bei den vermeintlichen „Kleinen“ seine Chancen auf den Aufstieg. Auch in Aue (3:3) ließ der HSV im Februar trotz 3:1-Führung und klarer Überlegenheit zwei wertvolle Punkte liegen. Nicht zuletzt deshalb will sich der neue Trainer Tim Walter vom aktuellen Tabellenstand der noch sieglosen und zuletzt fünfmal in Serie besiegten Erzgebirgler nicht blenden lassen.

