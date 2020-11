HSV-Boss Marcell Jansen bremst Erwartungen: "Nicht der FC Bayern der 2. Liga" - Gladbach als Vorbild

Präsident und Aufsichtsratschef Marcell Jansen hat sich zufrieden mit den Veränderungen der vergangenen Monate beim Zweitligisten Hamburger SV gezeigt. "Der HSV wird anders wahrgenommen: dass er sich verändert hat, seriös arbeitet, nicht über seine Verhältnisse lebt. Es wurden fast nur ablösefreie Spieler geholt. Ich erkenne einen roten Faden, auf allen Ebenen wird gute Arbeit gemacht", sagte der Ex-Profi in einem Interview der Sport Bild. Er gab jedoch zu bedenken, der HSV stehe "erst am Anfang". Bei der Frage, ob Investor Klaus-Michael Kühne, der 20,6 Prozent der Anteile an der Fußball-AG besitzt, auch in Corona-Zeiten weiter helfe, wich Jansen aus: "Wir brauchen die Unterstützung von allen. Sollte die Corona-Krise dauerhaft anhalten, dann schaffen wir es nicht allein."

