HSV-Sportdirektor Mutzel reagiert nach Kühne-Kritik: "Hilft nicht weiter" - Unterstützung von van der Vaart

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel lässt sich durch die Kritik von Klaus-Michael Kühne am Hamburger SV nicht beunruhigen. Nachdem der Investor und Mäzen geäußert hatte, dass beim HSV „herumgewurstelt“ werde, entgegnete Mutzel im Hamburger Abendblatt: „Ich bin sehr zufrieden mit unseren Transfers.“ Kühne dürfe sein Meinung sagen, sagte Mutzel. Doch: „Uns hilft so eine Meinung von außen nicht weiter. Wir wissen intern, wie die Möglichkeiten sind und was wir machen konnten. Wir haben eine total spannende, junge, entwicklungsfähige und trotzdem auch schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt.“

