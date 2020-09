Geldregen für den HSV? Stadt Hamburg will das Stadiongrundstück kaufen - "Kein Rettungsschirm"

Die Stadt Hamburg will dem Hamburger SV das Stadiongrundstück im Volkspark zum Verkehrswert von 23,5 Millionen Euro abkaufen. Gemeinsam mit Finanzsenator Andreas Dressel und Sportsenator Andy Grote (beide SPD) gab Frank Wettstein, Finanzvorstand der HSV Fußball AG, am Mittwoch den Abschluss einer Absichtserklärung bekannt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft soll das Geld noch in diesem Jahr fließen.