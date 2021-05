Bericht: HSV bei Trainer-Suche fündig geworden – Verhandlungen mit Tim Walter offenbar vor Abschluss

Wird er der nächste Hoffnungsträger? Der Hamburger SV ist auf seiner Trainer-Suche offenbar fündig geworden: Wie Sky berichtet, sollen sich die HSV-Verantwortlichen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Tim Walter befinden. Demnach soll mit dem 45-Jährigen bereits in weiten Teilen Einigung über ein Engagement in der Hansestadt herrschen. Walter könnte somit auf Interimstrainer Horst Hrubesch folgen, der beim HSV wieder zu seinem eigentlichen Job als Direktor Entwicklung zurückkehren soll.

Walter begann seine Trainer-Karriere in der Jugend beim Karlsruher SC, kam dann über die Zweitvertretung des FC Bayern 2018 zu seinem ersten Engagement als Cheftrainer bei Holstein Kiel. Nach nur einer Saison bei den Störchen wechselte er zum VfB Stuttgart. Nachdem er zur Winterpause in der 2. Bundesliga mit dem VfB auf Platz drei stand, musste Walter im Dezember 2019 aber seinen Hut nehmen und ist seither ohne Verein.

Den neuen Trainer erwartet beim HSV eine knifflige Aufgabe: Nach dem der ehemalige Bundesliga-Dino den Wiederaufstieg zum dritten Mal in Folge verpasst hat, braucht es den nächsten Neuanfang. Die Erwartungen der Fans – die Rückkehr in Liga eins – dürften im kommenden Jahr aber noch schwieriger zu erfüllen sein. Mit Schalke 04 und Werder Bremen kommen mindestens zwei weitere große Traditionsklub in eine Liga, die ohnehin schon dicht besetzt ist. Im Falle einer Niederlage in der Relegation würde zudem der 1. FC Köln absteigen.