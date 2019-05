Hannes Wolf bleibt HSV-Trainer - Krisensitzung nach Ingolstadt-Pleite

Der Hamburger SV zieht vorerst keine Konsequenzen aus der desaströsen Rückrunde: Hannes Wolf bleibt vorerst Trainer des HSV. Das verkündeten die Hamburger per Pressemitteilung am Samstagabend. Der ehemalige Stuttgarter war im Oktober als Nachfolger des beurlaubten Christian Titz installiert, verantwortete aber zuletzt sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Unter seiner Führung verspielten die Norddeutschen in den vergangenen Wochen die gute Ausgangsposition nach der Winterpause und rutschten bis auf den vierten Platz ab.

Der Gipfel: Das peinliche 0:3 im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. "Ich kann den Unmut der Fans total nachvollziehen. Auch in der Gesamtbetrachtung der letzten Wochen", betonte Wolf nach der Niederlage im Gespräch mit den Medienvertretern. Der 38-Jährige hatte seine Spieler in der vergangenen Woche zu einem Kurztrainingslager nach Rotenburg beordert - das jedoch keinerlei Effekt hatte.

Krisensitzung der HSV-Verantwortlichen mit Wolf

Laut einem Bild-Bericht sollen die Verantwortlichen um Sportvorstand Ralf Becker und dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann gut 45 Minuten nach Abpfiff des 0:3 auf der Geschäftsstelle über die sportliche Lage diskutiert haben. Kurz vor Ende soll auch Wolf zu dem Gespräch hinzugebeten worden sein. Offenbar mit gutem Ausgang für den aktuellen Trainer, der laut übereinstimmenden Berichten beim Spitzenspiel gegen den direkten Konkurrenten SC Paderborn (Sonntag, 15:30 Uhr) wieder auf der HSV-Bank sitzen wird.

Nach der Niederlage gegen Union Berlin hatte Becker Wolf noch volle Rückendeckung versprochen. "Es geht darum, zu schauen, auf wen kann ich mich verlassen. Man muss genau analysieren, warum die Dinge so laufen wie sie laufen. Uns fehlen Typen", sagte Becker. Den Trainer will er deshalb nicht opfern. "Das zu bin ich nicht bereit", wird er in der Bild zitiert. Ähnlich hatte sich vor dem Spiel gegen Ingolstadt der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann geäußert.

In den 26 Spielen der Wolf-Ära setzte es acht Niederlagen, der letzte Sieg in der Liga datiert vom 10. März. Es war das 4:0 im Hamburger Derby gegen den FC St. Pauli. Anschließend gab es in der Liga vier Niederlagen und drei Remis. Zu wenig für die hohen Ansprüche des HSV.

Wolf verlor nach dem 0:3 am Samstag gegen Ingolstadt die Rückendeckung der Fans. "Im Trainingslager wurde scheinbar trainiert, wie man noch schlechteren Fußball spielen kann", spottete zum Beispiel ein User auf Twitter. Ein anderer sieht "keine Argumente mehr für Wolf. Auch wenn er grundsätzlich ein talentierter Trainer ist".

