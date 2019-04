HSV-Trainer Hannes Wolf: "Wir sind von einem Spitzenteam weit entfernt"

Der Hamburger SV erlebt im Kampf um die sofortige Rückkehr in die Bundesliga Rückschlag um Rückschlag - und purzelte nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin sogar aus den Aufstiegsrängen. An den letzten drei Spieltagen muss eine Reaktion der Mannschaft her. Aber ist sie dazu überhaupt fähig? Vor allem die Art und Weise der Pleite an der Alten Försterei wirft Fragen auf.