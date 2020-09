"Will ich gern behalten": Schatzschneider gönnt HSV-Stürmer Terodde seinen Torrekord nicht

Einen Simon Terodde wünscht sich wohl jeder Zweitligist in seinen Reihen, das zeigte sein Start beim Hamburger SV mal wieder eindrucksvoll. Im Auftaktspiel gegen Absteiger Fortuna Düsseldorf traf der Neuzugang vom 1. FC Köln direkt doppelt und schoss sich mit nunmehr 120 Toren auf Rang vier der ewigen Zweitliga-Torschützenliste.

Auch 96 hatte den 32-jährigen Angreifer auf dem Zettel, am Ende war ein Transfer aber nicht realisierbar. Aus Hannover wird trotzdem weiter ganz genau nach Hamburg geschaut, vor allem von Urgestein Dieter Schatzschneider. Der 62-Jährige hat aktuell den Torrekord in der 2. Bundesliga inne (154 Treffer) - und will den nur ungern an Terodde abgeben.