"Warnschuss zur rechten Zeit" für HSV Hannover - Burgwedel hinten gut, vorne wild

Gleich zweimal haben am Wochenende die Drittligahandballer des HSV Hannover getestet. Nach dem 23:22-Erfolg gegen den MTV Braunschweig gab es eine 25:31-Pleite gegen Staffelkonkurrent TuS Spenge. Nach einer Viertelstunde führten die Anderter mit fünf Toren, dann ging nicht mehr viel.

Trainer Robin John sprach von einem „guten Warnschuss zur rechten Zeit“. In sehr guter Form präsentierte sich der HSV zuvor gegen Braunschweig (dritte Liga Nord-Ost). „Wir waren 60 Minuten richtig griffig“, lobte John die Einstellung seiner Spieler. Am Mittwoch folgt der Höhepunkt der Vorbereitung – das in der Vorwoche abgesagte Derby bei der TSV Burgdorf II.