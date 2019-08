Erstmals mit Fitnesstrainer gearbeitet: HSV Hannover ist gerüstet für den Saisonstart

Im Angriff gilt es den Verlust von Milan Mazic (zum TuS Vinnhorst) wettzumachen. Sascha Muscheiko und Rückkehrer Robin Müller (ein Jahr an den Oberligisten HV Barsinghausen ausgeliehen) sollen die Lücke schließen, die der Serbe hinterlässt. Für Lux ist der 19-jährige Kreisläufer einer der Gewinner der Vorbereitung: „Er hat sich sehr stark verbessert.“

Durch den Verlust von Mazic fehlt dem HSV zwar der vermeintliche „Star“, der ist in Anderten aber ohnehin die Mannschaft. Der Kader ist in der Breite sehr gut aufgestellt und nachdem Julius Bausch, Joel Wolf und Sascha Muscheiko ihre Wehwehchen auskuriert haben, hat der HSV keine größeren Verletzungsprobleme.

Lux erwartet starke Aufsteiger

Ein wichtiger Trumpf, denn Lux hält die Staffel wieder für sehr ausgeglichen. Vinnhorst sei kein normaler Aufsteiger und Barmbek (Meister der Oberliga Hamburg) habe eine routinierte Truppe. „Die sind kein Fallobst“, so Lux. Um nicht unter Druck zu geraten, ist es wichtig, frühzeitig zu punkten. Der Spielplan hält jedoch einen Hammerauftakt parat: In den ersten zwei Heimspielen warten mit Empor Rostock (31. August) und Zweitliga-Absteiger Dessau-Roßlau (14. September) die beiden Topfavoriten.

Dem Auftakt am Samstag (17 Uhr) in Bernburg kommt daher schon eine große Bedeutung zu. „Dort herrscht immer eine sehr hitzige Stimmung. Aber wir können gewinnen“, glaubt Lux. Vor Jahresfrist trennten sich beide Teams an gleicher Stelle 35:35. Ein Ergebnis, mit dem der HSV auch diesmal leben könnte.