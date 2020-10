"Nach zehn Minuten gehen Köpfe runter": HSV Hannover kriegt kostenlose Lehrstunde

Nach dem 2:5 (11.) ging das Spiel nur in eine Richtung. John nahm früh (7. und 15. Minute) zwei Auszeiten, dennoch zog Hagen auf 15:5 (22.) davon. „Wir haben uns nicht an unseren Plan gehalten und konnten so Hagens Tempospiel nicht stoppen“, ärgerte sich der HSV-Coach.

Dazu kam die Verletzung von Florian Schenker, der beim Tor zum 1:2 (3.) in der Luft gestoßen wurde und sich das Knie verdrehte. Versöhnlich stimmte die zweite Hälfte: „Da haben die Jungs kämpferisch gegenhalten“, sagte Teammanager Dirk Müller.