Trotz schwachem Start: HSV Hannover gewinnt Krimi gegen Hamm mit 32:29

Bereits Samstagmorgen meldete der HSV Hannover: ausverkauft. 108 Fans durften beim Heimspielstart in der 3. Liga Nord-West gegen den ASV Hamm-Westfalen II dabei sein und sahen beim 34:31 (13:17) einen Handballkrimi, den Philip Müller mit dem Tor zum 32:29 (57.) entschied. Als der Aufsteiger nach Wiederanpfiff zwei krasse Fehler des HSV in 21 Sekunden zum 19:13 (32.) nutzte, drohte wie in Minden eine Klatsche.

Dank ihrer tollen Fans drehte die Mannschaft das Spiel. Müller erzielte beim 20:19 (39.) die erste Führung. „Der Angriff in der zweiten Hälfte war top“, schwärmte Trainer Robin John. Zu reden bleibt über Durchgang eins, als Hamm 10:3 (15.) führte. Vieles erinnerte an die 21:35-Klatsche in Minden. „Die Abwehr hat nicht funktioniert, und die Jungs waren verunsichert“, erklärte John.