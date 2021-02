HSV Hannover: Dauerbrenner Benckendorf schuftet nach Kreuzbandriss fürs Comeback

Das Lachen verging ihm allerdings vier Tage vor dem Drittligastart in Minden. Bei einem plötzlichen Richtungswechsel blieb Benckendorf im Training mit dem Fuß hängen und spürte höllische Schmerzen. Die waren zwei Minuten später wieder weg, „und ich dachte, was bist du für eine Mimose“, erinnert er sich.

Seit 2011 trägt Hendrik Benckendorf das Trikot des HSV Hannover. Ausgerechnet in seiner zehnten Saison muss der 31-Jährige zum ersten Mal seinen Mitspielern zusehen. „Kevin Ströh hat mir irgendwann mal die Nase gebrochen, sonst hatte ich nur kleine Wehwehchen“, sagt der Kapitän der Anderter Drittligahandballer und lacht.

Nach dem Ende seiner Jugendzeit bekam Benckendorf die Chance, vielleicht eine ähnliche Karriere einzuschlagen. Der HSV spielte unter Christian Prokop in der 2. Liga, doch etliche Verletzungen ließen den Traum während der Vorbereitung platzen. „Ich war früher auch spindeldürr“, erinnert sich Benckendorf.

2004 kam der Spielmacher in der C-Jugend von der HSG Edemissen zum TSV Anderten. Der Verein in der Nähe von Peine ist eine Handballhochburg, der auch Martin Hanne und Malte Donker aus dem Kader der Recken entstammen.

Der Schock bei Trainer Robin John saß dafür tief: „Die Verletzung ist unfassbar bitter. Hendrik ist ein extrem wichtiger Spieler für uns.“ Wie bei Vorgänger Stephan Lux sollte Benckendorf der verlängerte Arm auf dem Spielfeld sein. Eine Rolle, die sich der Rückraumspieler durch beständige Leistungen in den vergangenen Jahren verdiente: „Ich fühle mich im Verein wertgeschätzt und bin glücklich, eine tolle Mannschaft zu haben, die sich so gut versteht.“ Da ist es leicht zu verschmerzen, dass der ganz große Durchbruch nicht klappte.

Doch die MRT-Untersuchung brachte zwei Tage später die bittere Gewissheit: Kreuzbandriss. Das ausgerechnet an dem Morgen des Termins beim Amtsarzt für die Verbeamtung als Grundschullehrer. Die Sorge um die berufliche Laufbahn wich nach den Worten des Arztes („eine Routineverletzung“) der Erleichterung.

Diskussionen in 3. Liga: Einfachrunde vom Tisch - spielt nur, wer aufsteigen will?

HSV-Teamgeist der Schlüssel

Er ging zum Lehrter SV, ehe ihn der damalige HSV-Trainer Alfred Thienel drei Jahre später zurückholte. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, zu der aus Sicht des Kapitäns der Zusammenhalt im Verein eine Menge beiträgt. Der überragende Teamgeist sei der Schlüssel dazu, dass die Anderter trotz begrenzter finanzieller Mittel im Verhältnis zur Konkurrenz Jahr für Jahr eine gute Rolle in der 3. Liga spielen. Ein „für mich unvergessliches Highlight“ war in der vergangenen Saison das überraschende 26:26 beim TuS Vinnhorst, als Benckendorf in letzter Sekunde mit seinem Tor den Punktgewinn rettete.

Um solch berauschende Momente bald wieder erleben zu können, schuftet Benckendorf („zugucken macht keinen Spaß“) für sein Comeback und absolviert das Laufprogramm mittlerweile auch schon wieder am Rande des Mannschaftstrainings in der Halle. Erste Wurfübungen steigern zusätzlich die Laune.

Appell für Saisonabbruch

Eine Rückkehr noch in dieser Saison, die ohnehin schon seit Monaten pausiert und vor dem Abbruch steht, ist angesichts der Pandemie nicht sein Ziel: „In der jetzigen Situation finde ich es unverantwortlich, wieder die Liga zu spielen. Ich würde sagen: Saisonende – und gut.“

Benckendorf glaubt allerdings fest daran, dass es nach den Sommerferien wieder losgehen kann. Er hat mit dem HSV dann noch einiges vor: „Die Frage ist immer, wie lange tragen dich die Knochen. Aber ich denke, zwei, drei Jahre sind für mich noch drin.“