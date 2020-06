Nach 28 Jahren ist Schluss: Physio Alexander Heinze hört beim HSV Hannover auf

Die Handballer des HSV Hannover beginnen am 8. Juni zunächst auf dem Anderter Sportplatz wieder mit dem Athletiktraining. „Die Jungs haben Bock, wieder etwas zu machen“, sagt der neue Trainer Robin John. Der 28-Jährige tritt die Nachfolge von Stephan Lux an, der seit 2009 den HSV betreut hatte und zum MTV Großenheidorn wechselt.

"Ich habe gemerkt, dass ich eine Auszeit brauche"

Wenn die Spieler nach drei Monaten coronabedingter Zwangspause das erste Mal wieder gemeinsam schwitzen, wird Alexander Heinze die Mannschaft nicht mehr medizinisch betreuen. Nach 28 Jahren hat er als Physiotherapeut aufgehört. „Wenn man so lange dabei ist, ist es eine schwierige Entscheidung. Aber ich habe gemerkt, dass ich eine Auszeit brauche“, sagt der 48-Jährige. Im Leistungssport müsse man stets 120 Prozent geben, ein Aufwand, den Heinze nicht mehr leisten konnte.

Seine Laufbahn begann 1992 unter dem damaligen Trainer Klaus Graafmann in der Oberliga. Über die Aufstiege in Regionalliga, drei Spielzeiten in der zweiten Bundesliga und seit 2010 wieder in Liga drei erlebte der Kult-Physio alle Höhen und Tiefen des Vereins.