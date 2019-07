Tradition in neuer Umgebung: HSV Hannover legt mit Conconi-Steigerungslauf los

Einen starken Eindruck hinterließen auch die beiden Neuen. Robin Müller (19), der ein Jahr an den Oberligisten HV Barsinghausen ausgeliehen war, um Spielpraxis zu sammeln, soll mit Routinier Sascha Muscheiko die Lücke am Kreis schließen, die durch den Wechsel von Milan Mazic zum TuS Vinnhorst entstand.

Nur kurz konfus: Hemminger starten mit Turniersieg in Alferde in die Vorbereitung

Zweiter Zugang ist Marlon Krebs, der in der Rückrunde beim Oberligisten HSG Plesse/Hardenberg aushalf, nachdem er zuvor aus beruflichen Gründen pausierte. Der 27-Jährige will in Anderten nochmal angreifen. In der Saison 2017/18 sammelte er beim Northeimer HC bereits Erfahrung in der dritten Liga Ost, hält den Norden aber „für die spielerisch stärkste Staffel. Die Saison wird nicht leicht für uns.“ Lux sieht den Rückraumlinken vor allem als Verstärkung im Innenblock.

Chance für drei Talente

Dazu bekommen in der Vorbereitung drei Nachwuchskräfte sich zu zeigen. Neben Torhüter Leon Bloch und Rückraumspieler Flavio Pichiri aus der A-Jugend ist das Jan Haase aus der Anderter Reserve. „Ein talentierter Junge“, so Lux.