Angebot vom HSV? Das sagt Ex-Hannover-Trainer André Breitenreiter

HSV-Trainer Hannes Wolf soll in den letzten zwei Saisonspielen beim Aufstiegs-Mitkonkurrenten SC Paderborn und gegen den MSV Duisburg doch noch das Saisonziel Aufstieg erreichen. Doch wie sieht es nach der aktuellen Spielzeit aus? Der zuletzt bei Hannover 96 beurlaubte André Breitenreiter zählt zu den Kandidaten, die bei einem Wolf-Aus übernehmen könnten.

Breitenreiter: "Angebote werden kommen"

"Ich warte auf das richtige Angebot, nicht auf das schnellste. Selbst wenn der HSV heute kommen würde, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde. Die Ziele, die Bedingungen, der Kader – diese Dinge sind wichtig", sagt Breitenreiter im Interview mit dem Westfalen-Blatt. Weiter erklärt der 45-Jährige: "Dann muss ich für mich ein Gefühl entwickeln, was richtig ist. Ich bin ein Überzeugungstäter, bleibe entspannt und weiß eins ganz sicher: Angebote werden kommen."

Für die Branche und vor allem für den HSV mit seiner langen Reihe von Kurzzeit-Trainern war das Festhalten an Wolf eine ebenso bemerkenswerte wie überraschende Entscheidung. Noch unmittelbar nach dem Tiefpunkt gegen die Ingolstädter hatte Becker erstmals ein klares Bekenntnis zu dem von ihm im Oktober geholten Trainer vermieden.

"Der Druck ist da. Aber trotzdem kann diese Mannschaft mit zwei Siegen noch mindestens Dritter werden. Diese Chance werden sie versuchen zu greifen", sagt Breitenreiter mit Blick auf die Partie des HSV bei seinem Ex-Klub SC Paderborn.

Der Unterschied zwischen großen und kleinen Klubs sei die individuelle Qualität. "Einzelne Spieler können jederzeit die Begegnungen entscheiden und deshalb ist das Spiel in Paderborn für mich total offen. Der HSV hat erfahrene Profis, die schon auf ganz anderem Niveau unterwegs waren und genau wissen, worum es am Sonntag geht", so Breitenreiter, der als Spieler 71 Partien für die Hamburger absolvierte.