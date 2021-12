2. Liga kompakt: HSV nach klarem Sieg nun Dritter - Dresden klettert aus dem Keller

Hamburger SV - Hansa Rostock 3:0 (2:0)

Der Hamburger SV ist zum Abschluss der Zweitliga-Hinrunde auf den Relegationsplatz geklettert. Die Hanseaten betreiben am Sonntag Wiedergutmachung für die 0:1-Pleite bei Hannover 96 am vergangenen Wochenende und kamen gegen Hansa Rostock zu einem 3:0 (2:0). Robert Glatzel (8. und 80.) und Ludovit Reis (18.) stellten die Weichen mit ihren Treffern vor 15.000 zugelassenen Zuschauern auf Sieg und bescherten dem HSV, bei dem Bakery Jatta trotz des jüngsten juristischen Wirbels in der Startelf stand, eine gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel gegen das punktgleiche Schalke 04 am kommenden Samstag. Hansa beendete die erste Saisonhälfte durch die Niederlage in Hamburg derweil mit vier Spielen ohne Sieg nacheinander und muss sich bis zum kommenden Sommer auf den Kampf gegen den Abstieg einstellen.

