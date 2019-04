Westermann zweifelt an HSV-Aufstieg: "Man steht jetzt enorm unter Druck"

Der Hamburger SV geht angeschlagen in den Saison-Endspurt der 2. Bundesliga. Am Montag muss die formschwache Mannschaft von Trainer Hannes Wolf beim Spitzenreiter in Köln antreten. Bei einer Niederlage könnte dem HSV der schon sicher geglaubte direkte Aufstiegsplatz wieder entgleiten. Der Super-GAU droht, denn mit Union Berlin, Paderborn, Holstein Kiel, dem FC St. Pauli und Heidenheim sind gleich mehrere Teams in Schlagdistanz.

Viele Fans haben in den vergangenen Wochen den Glauben an den HSV verloren - auch so mancher Ex-Hamburger beginnt langsam an der Rückkehr in die Bundesliga zu zweifeln. "Es wird auf jeden Fall eng werden. Man hätte sich längst absetzen können, wäre schon fast in der ersten Liga gewesen", sagte Heiko Westermann in einem Interview bei Sky. "Wieso man gegen Paderborn im Pokal ein super Spiel abliefert und dann zuhause gegen Magdeburg verliert, kann ich aus der Ferne schlecht beurteilen. Aber das darf in so einer Phase nicht passieren."