Neues Heim-Trikot des HSV geleakt: Hamburger SV setzt auf großen Streifen

Für den Hamburger SV steht die zweite Saison in der 2. Liga nach dem Abstieg 2018 an – und der ehemalige Bundesliga-Dino hat sein Heimtrikot radikal verändert. Nachdem bereits das pinkfarbene Auswärtstrikot des HSV von der Internetseite Footyheadlines.com geleakt wurde, enthüllte die Seite nun auch den Heimdress der Hamburger vorzeitig – und das neue HSV-Trikot kann sich sehen lassen!

So setzt der HSV in der neuen Spielzeit auf einen markanten blau-schwarzen Längsstreifen auf der linken Brusthälfte am Wappen entlang. Ansonsten ist das neue HSV-Trikot schlicht weiß mit einem roten Sponsorenschriftzug gehalten. Die Hose ist ebenfalls rot. Was für Aufregung sorgt: Die Stutzen sind komplett weiß. Zuletzt waren sie blau. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost soll es, anders als beim Leak, beim Blau bleiben.