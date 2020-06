HSV-Spieler schweigen nach Last-minute-Schock gegen Kiel - Hecking: "Erst einmal verdauen"

Die HSV-Profis waren entsprechend enttäuscht - und verließen den Platz mit hängenden Köpfen. Innenverteidiger Rick van Drongelen hatte nach dem späten Ausgleich sogar Tränen in den Augen. Hecking versammelte seine Mannschaft sofort in der Kabine - aus der kein Spieler mehr zu TV-Interviews erschien. Einzig der Trainer sprach bei Sky nach dem Spiel.

Hecking enttäuscht über 3:3 gegen Kiel

"Man ist erstmal enttäuscht, weil wir nach Corona zum dritten, vierten Mal Punkte liegen lassen", sagte Hecking. Schon gegen Greuther Fürth und den VfB Stuttgart konnte der HSV die eigene Führung nicht über die Zeit bringen - verlor gegen Stuttgart sogar nach 2:0-Führung. Und auch am Montag verspielte der HSV eine Führung. "Wir haben keinen Fußball mehr gespielt hinten raus, einfach die Bälle rausgeschlagen und dann läuft es so. Wir haben keine Ruhe rein bekommen und dann sieht das am Ende dementsprechend aus. Das ist sicher das, was wir uns heute ankreiden lassen müssen. Wir haben nicht präzise genug gespielt, als sich bei Kiel die Räume geöffnet haben", ärgerte sich Hecking.