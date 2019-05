HSV zittert um Hunt und Mangala - Wolf setzt Papadopoulos auf die Bank

Trainer Hannes Wolf vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV kann im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt wieder auf Kyriakos Papadopoulos zurückgreifen. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler hat einen grippalen Infekt auskuriert und nahm am Donnerstag im Kurz-Trainingslager in Rotenburg/Wümme an der Vormittagseinheit teil. Einen Startelf-Einsatz des Griechen am Samstag (13 Uhr/Sky) im Volksparkstadion schloss Wolf allerdings aus.