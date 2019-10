HSV in Noten: Die Einzelkritik zum 2:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth

In dieser Zweitliga-Saison entwickelt sich der Hamburger SV zu einer echten Heimmacht. Nach dem 2:0-Sieg gegen Greuther Fürth ist die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking im Volksparkstadion noch unbesiegt. Und: Der vierte Heimsieg in Folge sorgte dafür, dass der HSV die Tabellenführung der 2. Liga vom VfB Stuttgart übernahm. Vor 44.180 Zuschauern brachte Jeremy Dudziak den HSV in der 49. Spielminute in Führung. Sonny Kittel entschied das Spiel in der 85. Minute mit dem zweiten Treffer. Nach der Länderspielpause steht dem HSV das Top-Spiel bei Arminia Bielefeld bevor.

SPORTBUZZER-Reporter Oliver Jensen hat das Spiel verfolgt und bewertet die Leistungen der Hamburger Profis.