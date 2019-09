HSV in Noten: Die Einzelkritik zum 3:0-Sieg gegen Hannover 96

Fünftes Spiel, vierter Sieg - Tabellenführung ausgebaut. Der Hamburger SV setzt seinen blendenden Start in die Zweitliga-Saison mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Hannover 96 fort. Sonny Kittel (35.) brachte die Gastgeber vor 54.732 Zuschauer mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. David Kinsombi (59.) per Abstauber und Bakéry Jatta (75.) legten in der zweiten Halbzeit für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking nach.